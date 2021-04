Hamburg (ots) - Das Hamburger Unternehmen Cannacare Health bringt unter seiner Erfolgsmarke Canobo erstmalig gemeinsam mit TV Star und Entertainer Jorge González ("Let's Dance", "Germany's Next Topmodel") eine innovative Kosmetikserie mit Bio CBD auf den Markt. Diese besteht aus insgesamt neun hochwertigen Hautpflegeprodukten zu Preisen zwischen 5 bis 17 Euro und ist ab sofort unter www.canobo.de sowie in Apotheken und in ausgewählten Drogeriemärkten erhältlich.Der Wirkstoff CBD (Cannabidiol) ist einer der vielversprechendsten Cannabinoide der Hanfpflanze und etabliert sich international zunehmend für die Herstellung von Kosmetikprodukten der Zukunft. Canobo Bio CBD bedeutet, dass die Produkte aus Hanfpflanzen stammen, die den strengen Kriterien des biologischen Anbaus der Europäischen Union unterliegen, für garantiert sichere Qualität stehen und geltendem Recht entsprechen. Die Pflanzen werden im Freiland von sorgfältig ausgewählten Partnern in Deutschland und Frankreich angebaut, frei von Pestiziden, Schadstoffen und Gentechnik.Cannacare Health ist mit seiner Marke Canobo einer der führenden Anbieter hochwertiger Premium Hanfprodukte (CBD) und die erfolgreichste CBD Wellbeing Marke im deutschen Drogerie- und Apothekenmarkt.www.canobo.deIhr Ansprechpartner für Medienanfragen:Cannacare Health GmbHKlaus BönigABC-Strasse 1020354 HamburgTel.: +49 172 419 48 49Email: klaus.boenig@cannacare-health.comOriginal-Content von: CannaCare Health GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142067/4882427