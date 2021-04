Frankfurt (www.fondscheck.de) - VanEck Vectors bietet einen neuen Themen-ETF auf Xetra und dem Frankfurter Parkett, so die Deutsche Börse AG.Der VanEck Vectors Hydrogen Economy UCITS ETF (ISIN IE00BMDH1538/ WKN A2QMWR) ermögliche Anlegern, an der Wertentwicklung von Unternehmen zu partizipieren, die mindestens 50 Prozent ihrer Erträge entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette erwirtschaften würden oder dies aufgrund von laufenden Projekten in Zukunft erreichen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...