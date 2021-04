Anleger, die aufgrund der Pleite des Zahlungsdienstleisters Wirecard geschädigt wurden, haben nach einem neuen Gutachten gute Chancen finanziell entschädigt zu werden. Was das für ein Gutachten ist und was geschädigte Wirecard-Anleger tun müssen, darüber spricht Martin Kerscher von wallstreet:online tv mit dem Anlegerschutz-Experten Roland Klaus, er ist Gründer der Interessengemeinschaft Widerruf, die sich um die Ansprüche von geschädigten Wirecard-Anlegern kümmert. Eine erste kostenlose Beratung der IG Widerruf in Sachen Wirecard gibt es hier: https://www.widerruf.info/schadensersatz-fuer-wirecard-aktionaere-kostenlose-pruefung/ Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV ?? und verpasse kein Video mehr. ?? https://bit.ly/3rWyJQg ?? Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ ?? Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: ??Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ ?? Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline ?? Twitter: https://twitter.com/wotwitt