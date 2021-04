Die Bundesregierung will diese Woche die Vorentscheidung treffen, ob Unternehmen zu regelmäßigen Corona-Testangeboten für ihre Mitarbeiter verpflichtet werden sollen. Die Bewertung laufe, sagte ein Sprecher des Arbeitsministeriums am Dienstag. Am Donnerstag oder Freitag dürften Ergebnisse vorliegen, hieß es in Regierungskreisen.

