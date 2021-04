TAGESVORSCHAU: Termine am 07. April 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 07. April:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Grenke, Neugeschäft Q1/21

CHE: Clariant, Hauptversammlung

CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung

USA: AMD, außerordentliche Hauptversammlung

USA: Costco Wholsesale, Umsatz 03/21

DEU: KBA / VDA - Pkw-Neuzulassungen 03/21

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Frühindikatoren 02/21 (vorab)

08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zum öffentlichen Gesamthaushalt (Vierteljährliche Kassenergebnisse), Jahr 2020 09:00 CZE: Einzelhandelsumsatz 02/21

09:15 ESP: PMI Dienste 03/21

09:45 ITA: PMI Dienste 03/21

09:50 FRA: PMI Dienste 03/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 03/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 03/21 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: Markit/CIPS PMI Dienste 03/21 (2. Veröffentlichung) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Handelsbilanz 02/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle 17.3.

21:00 USA: Konsumentenkredite 02/21

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pk Bitkom "Industrie 4.0 - so digital sind Deutschlands Fabriken nach einem Jahr Corona" mit Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohelder 11:30 DEU: Bundespressekonferenz

14:00 CHE: Pk mit dem neuen Chef des Airlineverbandes IATA. Willie Walsh hat Alexandre de Juniac abgelöst. Der Verband informiert regelmäßig über die verheerenden Auswirkungen der Corona-Krise auf die Luftfahrt. DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

15:00 Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) berät mit den Gesundheitsministern der Länder über Zweitimpfungen für Personen unter 60 Jahren, die ihre Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten hatten USA: Frühjahrstreffen von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (IWF) (bis 11.4.) 16.30 MESZ Pressekonferenz von Finanzminister Olaf Scholz 16.45 Uhr Pressekonferenz von IWF-Chefin Kristalina Georgiewa 17.30 Uhr Pressekonferenz von Weltbank-Chef David Malpass 19.00 Uhr IWF-Chefin Georgiewa im Gespräch mit US-Präsident Bidens Klimabeauftragtem John Kerry CHE: Uhrenmesse "Watches and Wonders" online

11:00 DEU: Vorstellung des Amnesty International Report 2020/21 u.a. mit Markus N. Beeko, Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland 14:00 DEU: Hamburg Offshore Wind Konferenz 2021: "New Momentum for German Offshore Wind" (online) USA: Ansprache von US-Präsident Joe Biden zu seinen Plänen für ein Infrastrukturprogramm °

