von Bernhard Bomke, €uro am Sonntag€uro am Sonntag: Auf dem Wohngipfel, zu dem die Bundesregierung 2018 geladen hatte, wurde vieles beschlossen, was das Bauen billiger machen sollte. Einzig, es wurde auch danach immer teurer. Sie haben einen neuen Vorschlag. Wie lautet der? Jürgen Mertens: Wir sollten Häuser in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...