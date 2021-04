DJ Aktien Schweiz freundlich - Verlustwarnung belastet Credit Suisse

ZÜRICH (Dow Jones)--Gute Vorgaben aus den USA haben den schweizerischen Aktien am Dienstag zu Kursgewinnen verholfen. Am ersten Handelstag nach dem langen Osterwochenende gewann der SMI 0,6 Prozent auf 11.183 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 70,39 (zuvor: 46,33) Millionen Aktien.

An der Wall Street hatten die Kurse am Montag in Reaktion auf überzeugende Konjunkturdaten kräftig zugelegt. Sowohl der schon am Karfreitag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht als auch der am Montag vorgelegte ISM-Index für den Dienstleistungssektor waren deutlich besser ausgefallen als erwartet. Die Daten untermauerten, dass sich die US-Wirtschaft auf Erholungskurs befindet.

Davon profitierten in der Schweiz Konjunkturzykliker wie ABB (+1,6%) oder Lafargeholcim (+1,8%). Sika (+1,1%) wurden zusätzlich von einer Kurszielerhöhung der Jefferies-Analysten gestützt, die überdies ihre Kaufempfehlung bestätigt hatten.

Gesucht waren ferner Swatch (+1,4%) und Richemont (+2,8%). Die Luxusgüterindustrie dürfte ebenfalls einen Aufschwung erleben, da pandemiebedingte Einschränkungen in immer mehr Ländern gelockert und Reisen sowie Einkäufe im stationären Handel wieder möglich werden.

Credit Suisse sanken nach einer Verlustwarnung um 0,4 Prozent. Die Bank rechnet im ersten Quartal auf Vorsteuerbasis mit einem Verlust von 900 Millionen Franken. Darin enthalten sind Kosten von 4,4 Milliarden Franken, die daraus resultieren, dass der Hedgefonds Archegos Margin Calls nicht bedienen kann. Die Belastungen aus der Kernschmelze von Archegos ist für die Analysten von Vontobel jedoch weniger schwerwiegend als erwartet. Allerdings hatte die Credit-Suisse-Aktie in Reaktion auf die Archegos-Turbulenzen schon in der vergangenen Woche kräftig Federn gelassen, so dass das Thema weitgehend eingepreist sein dürfte.

Das Minus der Swisscom-Aktie von 5,1 Prozent bzw 26,10 Franken war überwiegend dem Dividendenabschlag von 22 Franken geschuldet.

