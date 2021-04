Tagesausblick für 07.04.: DAX weiter auf Rekordkurs, SAP gewinnt Google als Kunde

Bastian Galuschka,

Der deutsche Aktienmarkt hat seine Rekordjagd auch nach Ostern fortgesetzt. Der DAX kletterte am Dienstag auf ein neues Rekordhoch bei 15.311,86 Punkten, konnte dieses Niveau aber nicht bis zum Handelsende halten. Mit den Kursgewinnen holte der deutsche Aktienmarkt im Wesentlichen die Kursgewinne an der Wall Street von Ostermontag nach. Die am Freitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten für März waren deutlich besser als erwartet ausgefallen und hatten dem Markt Auftrieb gegeben.

Unternehmen im Fokus

Die Aktien der deutschen Autobauer konnten am Dienstag deutlich zulegen, nachdem noch vor Ostern sehr gute US-Absatzzahlen gemeldet wurden. Die Marke Volkswagen steigerte den US-Absatz in den ersten drei Monaten bis Ende März um 21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 90.853 Neuwagen, während BMW ein Plus von 20 Prozent auf 71.433 Fahrzeuge verbuchte. Daimler hat seine US-Absatzzahlen noch nicht veröffentlicht.

Der Softwarekonzern SAP hat einem Pressebericht zufolge Google als Kunden gewonnen. Wie der Finanzsender CNBC unter Berufung auf eine interne E-Mail an Google-Angestellte berichtet, sollen die Systeme bei Google und dem Google-Mutterkonzern Alphabet im Mai von der Software des SAP-Wettbewerbers Oracle auf SAP umgestellt werden.

Wichtige Termine

weltweit - Treffen der G20-Finanzminister und -Notenbankgouverneure (virtuell)

Deutschland - Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor März (endgültig)

USA - Rohöllagerbestände

USA - Protokoll der geldpolitischen Notenbanksitzung

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.311/15.370/15.550 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.111/14.845/14.621/14.410 Punkte

Der DAX eröffnete heute mit einer weiteren Kurslücke und riss damit innerhalb weniger Handelstage gleich drei Gap in den Chart. Das neue Allzeithoch liegt nun bei 15.311 Punkten. Ob es sich um eine klassische Erschöpfungslücke handelt, werden die kommenden Tage zeigen müssen. Kurzfristig scheint der Index aber im Bereich einer oberen Trendkanalbegrenzung deutlich überkauft. Sollte es zu Konsolidierungen kommen, bieten die Kurslücken bei 15.111, 14.845 und 14.621 Punkten gute Orientierungspunkte.

Auf der Oberseite wäre über 15.311 Punkten der Trend bestätigt, wobei die nächsten Ziele bei 15.370 und 15.550 Punkten veranschlagt werden können.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 23.02.2021 - 06.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2016 - 06.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

