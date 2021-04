Köln (ots) - Die Landesregierung von NRW will Bewerbern mit mittlerem Bildungsabschluss einen weiteren Weg in den Polizeidienst eröffnen. "Die Fachhochschulreife ist weiterhin Voraussetzung für den Polizeidienst, soll in Zukunft aber an ausgewählten Berufskollegs in einem Kooperationsprogramm mit der NRW-Polizei absolviert werden können", sagte ein Sprecher von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe). An der "FOS Polizei" sollen Schülerinnen und Schüler mit Realschulabschluss die Fachhochschulreife erlangen und einen Praxis-Teil bei einer Polizeibehörde machen. "Dieser Mix aus zwei Jahren Berufskolleg und dem praktischen Teil bei der Polizei bereitet optimal auf das anschließende Bachelorstudium hervor. An den Berufskollegs kann man so nicht nur die erforderliche Fachhochschulreife erlangen, sondern auch den Polizeiberuf kennenlernen", sagte der Sprecher . Der Name des neuen Programms soll "Bildungsgang Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung, Schwerpunkt Polizeivollzugsdienst" heißen. Weitere Details und die teilnehmenden Berufskollegs wollen Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) und Innenminister Reul im Frühsommer vorstellen.



