DJ PTA-News: KlickOwn AG: (vormals: Investunity AG) Bar- und Sachkapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Heidelberg (pta033/06.04.2021/18:01) - Die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 22. Januar 2021, nämlich die Sachkapitalerhöhung um EUR 6.666.700,00 durch Ausgabe von 6.666.700 auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Einlage der KlickOwn AG mit Sitz in Hamburg und der iEstate GmbH mit Sitz in Berlin sowie die Barkapitalerhöhung um 287.625 EUR durch Ausgabe von 287.625 auf den Inhaber lautenden Stückaktien zum Bezugspreis von 2,25 EUR je Stückaktie wurde mit Eintragung im zuständigen Handelsregister am 29. März 2021, respektive am 6. April 2021, erfolgreich durchgeführt. Damit sind das operative Geschäft der KlickOwn AG aus Hamburg sowie der iEstate GmbH, mit der Trademark "iFunded", erfolgreich in die Gesellschaft eingebracht, so dass nun der operativen Zusammenarbeit und dem Ausbau der Geschäftstätigkeit nichts mehr im Wege steht. Auch flossen der Gesellschaft im Rahmen der Barkapitalerhöhung rund 650 TEUR Bruttoemissionserlös für den weiteren Ausbau der Geschäftstätigkeit zu.

Herr von Imhof, der am 8. Februar 2021, zum Vorstand der Gesellschaft bestellt wurde und das operative Geschäft leitet, bedankt sich für die ausgezeichnete Zusammenarbeit bei Herrn Plaggemars, der mit Eintragung der Kapitalmaßnahmen nun aus der Gesellschaft austritt.

Der Vorstand

