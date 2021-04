(shareribs.com) Frankfurt / New York 06.04.2021 - Biotech-Aktien zeigen sich nach dem langen Wochenende im deutschen Handel überwiegend leichter. Vita34 und MorphoSys rutschen ab. An der Wall Street bewegt sich der Sektor leicht nach oben. Der DAX notiert am Nachmittag 0,8 Prozent fester bei 15.226 Punkten, gestützt von Volkswagen SAP und BASF. Auf der anderen Seite stehen Deutsche Telekom Siemens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...