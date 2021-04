Am Wochenende wurden Daten von einer halben Facebook-Nutzern in Hacker-Foren veröffentlicht. Betroffen waren User aus vielen verschiedenen Ländern, einschließlich Deutschland. Dies veranlasste auch die in Europa zuständige irische Datenschutzbehörde zu dem Fall zu recherchieren. Die Behörde wurde allerdings nicht von Facebook selbst informiert. Trotz dieser brisanten News notiert die Facebook-Aktie in Grün. Riesen Datenleck bei Facebook Name, Geburtsdatum, ...

