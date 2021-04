Halle/MZ (ots) - Wer Impfstoffe unter dem Druck der Pandemie sinnvollerweise schneller zulassen muss als sonst, muss dann auch dazulernen. Das, was die Öffentlichkeit im Fall von Astrazeneca beobachten kann, ist Wissenschaft in Echtzeit.



Sollte Deutschland nun also Astrazeneca an alle Willigen auch unter 60 freigeben, um die Impfkampagne zu beschleunigen? Nein. Ein solcher Schritt wäre schon deshalb widersinnig, weil es unter denen, für die Astrazeneca gut geeignet ist, offenkundig genug Vertrauen in den Impfstoff gibt. Und: Impfen ist keine Mutprobe, sondern eine medizinische Angelegenheit.



