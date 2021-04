(shareribs.com) Frankfurt / New York 06.04.2021 - Technologiewerte zeigten sich im deutschen Handel überwiegend fester. Manz und SAP zogen an, während es für Nordex abwärts ging. An der Wall Street klettert die NASDAQ, für Papiere von Tesla geht es nach unten. Der DAX beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 15.212 Punkte, gestützt von Volkswagen SAP und Adidas. Deutsche Telekom ...

