Mit dem QIAseq DIRECT SARS-CoV-2 Kit können zeitlicher Aufwand die Bibliotheksvorbereitung sowie der Kunststoffverbrauch halbiert werden

Das Kit ermöglicht die gleichzeitige Analyse von über 6.000 Proben in Sequenziergeräten mit sehr hohem Durchsatz

Zwecks Unterstützung der Variantenerkennung und -beschreibung samt Annotierung über Sequenzierungsplattformen hinweg kann das Kit mit den Cloud-Lösungen der QIAGEN Digital Insights kombiniert werden

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute die Einführung des QIAseq DIRECT SARS-CoV-2 Kit bekannt, einer Lösung zur Virusgenom-Anreicherung und Bibliotheksvorbereitung, mit der die Bibliotheksdurchlaufzeiten und der Kunststoffverbrauch im Vergleich zu den ARTIC-Projektprotokollen (Primer-basierte Ansätze an das Next-Generation-Sequencing, NGS) signifikant reduziert werden können. Die Labor- und Bioinformatikprotokolle des ARTIC-Netzwerks, einer Initiative des Wellcome Trust, gelten als Goldstandard in der NGS-basierten Charakterisierung von SARS-CoV-2.

Das Hochdurchsatz-NGS kommt in der Genomüberwachung und bei Forschungsarbeiten zu neuen und potenziell gefährlichen COVID-19-Varianten immer stärker zum Einsatz. Diese Virusmutationen geben mittlerweile Anlass zu großer Sorge, insbesondere mit Blick auf die Wirksamkeit der Vakzine. Vor diesem Hintergrund stehen Sequenzierungslabore weltweit unter enormem Druck, schnellstmöglich Ergebnisse zu liefern.

QIAseq DIRECT unterstützt die Multiplex-Sequenzierung mit bis zu 768 Dual Molecular Indices einzigartige Marker, die zur Eliminierung von Fehlern in der nachgelagerten Analyse an die Moleküle in einer Probe angehängt ("getaggt") werden in Bibliotheksvorbereitungs-Workflows mit extrahierter viraler RNA und reduziert die Durchsatzzeiten auf nur vier Stunden. Damit steigt auch die Zahl der Proben pro Sequenziergerät bei den durchsatzstärksten Geräten auf über 6000. Mit dem Kit wird der Kunststoffverbrauch halbiert und auch die Bearbeitungszeit kann drastisch reduziert werden. Fragmentierungen oder Ligationen sind nicht erforderlich und automatisierte Liquid-Handling-Lösungen können problemlos eingesetzt werden. Der Ansatz der Virusanreicherung sorgt für eine höhere Uniformität bei der Abdeckung ("coverage") des SARS-CoV-2-Genoms und ermöglicht zudem im Vergleich zu den meisten weitverbreiteten Amplikon-basierten Lösungen eine genauere Sequenzierung.

"QIAseq DIRECT SARS-CoV-2 ist eine leistungsstarke Lösung, mit der wir die Effizienz und den Output im Next Generation Sequencing steigern können in einer Zeit, in der weltweit Erwartungen an uns gestellt werden, die nicht höher sein könnten", so Thomas Schweins, Senior Vice President des Geschäftsbereichs Life Sciences bei QIAGEN. "Dieses Kit ist eine wichtige Erweiterung unserer QIAseq-Produktpalette und ermöglicht eine genauere Detektion und Quantifizierung von molekularen Varianten. Gleichzeitig können Bearbeitungszeiten und Arbeitsschritte bei der Bibliotheksvorbereitung erheblich reduziert werden, was die Effizienz und den Durchsatz im Labor steigert."

Mit der Analyse und Auswertung der äußerst umfangreichen und schnell zusammengetragenen Virusdatensätze lastet ein zusätzlicher Druck auf den Laboren. Das QIAseq DIRECT SARS-CoV-2 Kit wird von dem neuen QIAGEN Digital Insights CoV-2 Service unterstützt, einer cloudbasierten Lösung für die Analyse, Charakterisierung und Beschreibung von Virusgenomen. Dieser Service wurde für große Surveillance-Anwendungen entwickelt und ist weltweit abrufbar. Er ermöglicht es, Varianten auf Basis einer Gesamtgenomsequenzierung zu analysieren, zu identifizieren und gemäß branchenüblichen Standards zu beschreiben, was für eine Genomüberwachung mit hohem Durchsatz von grundlegender Bedeutung ist, und kann zudem schnell und einfach eingerichtet werden.

QIAGEN hat eines der umfassendsten Forschungs- und Testportfolios zu SARS-CoV-2 aufgebaut, das Innovationen in der Probenvorbereitung wie QIAprep&, die syndromische Testlösung QIAstat-Dx, NeuMoDx mit hohem Durchsatz für PCR-basierte Tests, QIAreach zur digitalen Durchführung von Antikörper- und Antigentests sowie T-Zell-Forschungslösungen auf Grundlage der QuantiFERON-IGRA-Technologie von QIAGEN umfasst. Auch künftig wird das Unternehmen neue Lösungen entwickeln, um Labore im Kampf gegen die Pandemie zu unterstützen und Expertinnen und Experten Tools an die Hand zu geben, mit denen sie mehr über das Virus in Erfahrung bringen und die Forschung voranbringen können.

Einen Überblick über die Lösungen von QIAGEN für Tests auf das Coronavirus erhalten Sie unter http://www.qiagen.com/coronavirus.

Informationen zu diesen NGS-spezifischen Lösungen für die COVID-19-Forschung finden Sie unter https://www.qiagen.com/us/products/next-generation-sequencing/rna-sequencing/qiaseq-direct-sars-cov-2-kits/.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.600 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter www.qiagen.com.

QIAGEN Forward-Looking Statement

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen ("forward-looking statements") gelten. Soweit in dieser Meldung zukunftsgerichtete Aussagen über QIAGENs Produkte, inklusive der in Reaktion auf die COVID-19-Pandemie genutzten Produkte, den Zeitplan für Markteinführungen und Entwicklungen, regulatorische Genehmigungen, finanzielle und operative Prognosen, Wachstum, Expansionen, Kollaborationen, Märkte, Strategie oder operative Ergebnisse gemacht werden, einschließlich aber nicht begrenzt auf die zu erwartenden Ergebnisse für den bereinigten Nettoumsatz und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, geschieht dies auf der Basis derzeitiger Erwartungen und Annahmen, die mit vielfältigen Unsicherheiten und Risiken verbunden sind. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Wachstumsmanagement und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und der Abhängigkeit von regulatorischen sowie Logistikprozessen); Schwankungen der Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere Kundengruppen; die Entwicklung der Märkte für unsere Produkte an Kunden in der Akademischen Forschung, Pharma, Angewandte Testverfahren und Molekulare Diagnostik; Veränderung unserer Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld, schneller oder unerwarteter technologischer Wandel, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten (einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklungen, Höhe und Verfügbarkeit der Budgets unserer Kunden und sonstiger Faktoren), die Möglichkeit, die regulatorische Zulassung für unsere Produkte zu erhalten, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an integrierte Lösungen und die Herstellung solcher Produkte, die Fähigkeit des Unternehmens, neue Produktideen zu entwickeln, umzusetzen und sich von den Produkten der Wettbewerber abzuheben sowie vor dem Wettbewerb zu schützen, Marktakzeptanz neuer Produkte und die Integration akquirierter Geschäfte und Technologien; Maßnahmen von Regierungen; globale oder regionale wirtschaftliche Entwicklungen; wetter- oder transportbedingte Verzögerungen, Naturkatastrophen, politische Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich des Ausmaßes und der Dauer der COVID-19-Pandemie und ihrer Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Produkten und andere Aspekte unseres Geschäfts, oder sonstige Ereignisse höherer Gewalt; sowie die Möglichkeit, dass der erwartete Nutzen im Zusammenhang mit den jüngsten oder anstehenden Akquisitionen, nicht wie erwartet eintritt; und andere Faktoren, angesprochen unter "Risikofaktoren" in Absatz 3 des aktuellen Annual Report Form 20-F. Weitere Informationen finden Sie in Berichten, die QIAGEN bei der U.S. Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht hat.

Category: Corporate

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210406006068/de/

Contacts:

QIAGEN

Investor Relations

John Gilardi, +49 2103 29 11711

Phoebe Loh, +49 2103 29 11457

ir@QIAGEN.com

Public Relations

Thomas Theuringer, +49 2103 29 11826

Robert Reitze, +49 2103 29 11676

pr@QIAGEN.com