Viele Fußballfans, die sich gleichzeitig auch für das Geschehen an der Börse interessieren, beobachten regelmäßig den Kursverlauf der BVB-Aktie (DE0005493092), wobei diese mit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie massiv unter Druck geraten ist und sich seit dem Sommer 2019 fast halbierte. Was viele Freunde des Ballsports aber bislang nicht wissen, ist die Tatsache, dass ein Investment in den FC Schalke 04 ebenfalls möglich ist, da dieser Verein zwei börsennotierte Anleihen (DE000A2AA048) und (DE000A2AA030) herausgegeben hat und sich somit frisches Fremdkapital besorgte, wobei erstere Schuldverschreibung an der Börse Düsseldorf zuletzt bei 81,5 % notierte und bis zum Jahr 2023 einen Zinscoupon von jährlich 5 % verspricht.

