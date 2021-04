Schaut man auf die Entwicklung des US-Technologieindex Nasdaq 100 in den vergangenen Tagen, so zeigt sich für diesen eine deutliche Besserentwicklung gegenüber dem DJIA und dem S&P 500 seit letzter Woche. Dies korrespondiert auf Einzeltitelebene mit vielversprechenden Ansätzen der Bodenbildung, wenngleich dies noch nicht überall beendet zu sein scheint.Zu den Technologiewerten, die branchenbezogen nach Ostern deutliche charttechnische Signale geben, gehört unter anderem Nel ASA (NO0010081235). Die Aktie legte heute in Oslo und bestätigt damit eindrücklich die vermutete Bodenformation. Nach dem Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends ist der Wert nun schnell rund 15 % angesprungen und konnte alleine heute 4,37 % auf 26,29 NOK zulegen. Nächster (kleinerer) Widerstand ist jener bei rund 28 NOK, der Nackenlinie des vorangegangenen Doppeltops. Dass die Aktie heute über dem Hoch vom 30.11.2020 geschlossen hat, ist ein weiteres gutes Zeichen. Die nächsten Tage dürften deshalb spannend bleiben!

