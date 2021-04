New York (ots/PRNewswire) - Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) (das "Unternehmen"), eine weltweit führende Kreativplattform, die Komplettlösungen, hochwertige Inhalte und Tools für Marken, Unternehmen und Medien anbietet, hat heute bekannt gegeben, dass Meeckel Beecher zum neuen Leiter für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion ernannt worden ist. In dieser Position wird Meeckel die weltweite DEI-Strategie ("Diversity, Equity and Inclusion") von Shutterstock vorantreiben und sicherstellen, dass die Marken- und Produktangebote des Unternehmens vielfältig sind und alle Menschen repräsentieren, die die Angebote von Shutterstock weltweit nutzen.Meeckel ist ein angesehener Vordenker für gesellschaftliche Wirkung, Vielfalt und Inklusion und verfügt über langjährige Erfahrung in diesem Bereich. Als Leiter für DEI bei Shutterstock wird Meeckel für alle Aspekte der globalen DEI-Strategie von Shutterstock verantwortlich sein und eng mit der Führungsspitze, dem DEI-Rat sowie den verschiedenen Mitarbeitergruppen von Shutterstock zusammenarbeiten: ShADEs (für Mitarbeiter afrikanischer Herkunft), Todos Juntos (Mitarbeiter hispanischer/lateinamerikanischer Herkunft), Women@Shutterstock, Prism (für Mitglieder und Unterstützer der LGBTQ+-Community), und Seasons (für ältere Mitarbeiter*innen). Meeckel wird sicherstellen, dass Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion in allen Aspekten berücksichtigt werden, wird geschützte Räume für offenes Feedback schaffen und den Dialog rund um das Thema DEI anregen und gleichzeitig vertrauenswürdige Partnerschaften, Glaubwürdigkeit und Einfluss im gesamten Unternehmen aufbauen."Wir sind stolz auf die vielfältige Mischung aus Hintergründen und Blickwinkeln bei Shutterstock und wir möchten, dass unsere Mitarbeiter bei uns ganz sie selbst sein und ihre Ideen, Erfahrungen und Perspektiven einbringen können, um die kreativen und innovativen Produkte zu fördern, die wir unseren Kunden anbieten", so Sara Birmingham, Leiterin der Personalabteilung bei Shutterstock. "Ich freue mich, dass eine so außergewöhnliche Führungspersönlichkeit wie Meeckel in unser Unternehmen kommt und uns dabei unterstützt, eine Belegschaft aufzubauen, die die vielfältige weltweite Gemeinschaft, die unser Angebot nutzt, auf allen Ebenen repräsentiert."Vor seiner Tätigkeit bei Shutterstock war Meeckel bei Altice USA als Direktor für Gemeinschaftsangelegenheiten beschäftigt. Dort arbeitete er mit verschiedenen Interessenvertretern zusammen, um bewährte Verfahren im Bereich Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion im gesamten Unternehmen zu etablieren und Gemeinschaftsprogramme zu erarbeiten. Außerdem arbeitete er mit den Mitarbeitergruppen des Unternehmens zusammen, um die Angestellten miteinzubinden und eine größere Wirkung zu erzielen. Meeckel verfügt zudem über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Kommunikation und soziale Verantwortung von Unternehmen."Angesichts der Ereignisse des vergangenen Jahres ist die Wahrung von Werten wie Vielfalt, Inklusion, Repräsentation und Respekt noch wichtiger, noch dringlicher als je zuvor geworden", erklärte Meeckel Beecher. "Ich freue mich sehr auf meine Tätigkeit bei Shutterstock, einem Unternehmen, das diese Grundsätze stets hoch hält, und ich freue mich darauf, die Strategie für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion auszubauen und umzusetzen, um sicherzustellen, dass wir wirkungsvolle Verbindungen zu unseren Kunden und Mitarbeitern aufbauen, und zwar auf globaler Ebene.Informationen zu Shutterstock, Inc.Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), ist eine weltweit führende kreative Plattform, die Komplettlösungen, qualitativ hochwertige Inhalte und Tools für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen bietet. Direkt und über seine Konzerngesellschaften umfasst die umfassende Sammlung von Shutterstock hochwertige lizenzierte Fotos, Vektoren, Illustrationen, Videos und Musik. In Zusammenarbeit mit seiner wachsenden Gemeinschaft von mehr als 1 Million Beitragenden fügt Shutterstock jede Woche Hunderttausende Bilder hinzu. Derzeit sind mehr als 350 Millionen Bilder und mehr als 20 Millionen Video-Clips verfügbar.Shutterstock hat seinen Sitz in New York City, betreibt Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat Kunden in mehr als 150 Ländern. Zu den Marken des Unternehmens gehören außerdem Bigstock, ein wertorientiertes Aktienmedienangebot; Shutterstock Studios, das Komplettangebot für kreative Inhalte; Offset, eine hochwertige Bildersammlung; PremiumBeat, eine kuratierte lizenzfreie Musik bibliothek; und Shutterstock Editorial, eine erstklassige Quelle für redaktionelle Bilder und Videos für die Medien der Welt.Weitere Informationen finden Sie auf www.shutterstock.com und folgen Sie Shutterstock auf Twitter und auf Facebook.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1481034/Meeckel_Beecher.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1075411/shutterstock_Logo.jpgPressekontakt:Aimée Leabonpress@shutterstock.com917-563-4991Original-Content von: Shutterstock, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110438/4882604