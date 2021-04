Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass der chinesische Fahrdienst-Vermittler und Uber-Konkurrent Didi Chuxing wohl den Sprung aufs Börsenparkett plant. Dabei könnte Didi nun eine Notierung in New York dem Heimatmarkt in Hongkong vorziehen.? Didi Chuxing größter Fahrdienst-Vermittler in China? IPO an der New Yorker Börse - zweite Notierung in Hongkong?? Bedenken wegen behördlicher Kontrolle?Im Jahr 2016 hatte Didi Chuxing nach einem harten Wettbewerb das China-Geschäft seines zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...