Columbia, Md. (ots/PRNewswire) - GP Strategies Corporation (NYSE: GPX), ein führender Partner für Lösungen zur Transformation von Arbeitskräften, freut sich, den SAP Partner Excellence Award für die Region Dänemark gewonnen zu haben. SAP überreichte GP Strategies die Auszeichnung Anfang des Monats.Mit dem Partner Excellence Awards werden Top-Partner für ihre herausragenden Leistungen in den Bereichen Vertrieb, Innovation, Technologie und Services sowie in lösungsspezifischen Bereichen ausgezeichnet. Die Entscheidung von SAP fiel auf GP Strategies, weil das Unternehme durch sein Engagement, seine Tatkraft und seine allgemeine Professionalität überzeugte."Der SAP Partner Excellence Award geht an einen Partner, der sich durch Professionalität und Zusammenarbeit ausgezeichnet hat, und wir sehen ein großes Potenzial für zukünftige Möglichkeiten mit GP Strategies. Sowohl unser Vertriebsteam als auch unsere Kunden sind das vorbildliche Engagement und der Einsatz von GP Strategies besonders aufgefallen und wir schätzen unsere Partnerschaft mit diesem Unternehmen", erklärt Lena Brinklov, Partner Business Manager bei SAP.Mikkel Krogsdal-Wogensen, Managing Director bei GP Strategies, kommentiert den Preisgewinn: "Wir sind stolz auf diese Auszeichnung und die Anerkennung von GP Strategies als erfahrener und vertrauenswürdiger Partner für SAP SuccessFactors-Implementierungen."GP Strategies ist seit mehr als 25 Jahren SAP-Partner und verfügt über eine der höchsten Anzahl an zertifizierten und fachlich geprüften Beratern, die qualitativ hochwertige SuccessFactors-Implementierungen und -Support auf der ganzen Welt anbieten. Mit ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung im Bereich Talentmanagement mit SAP SuccessFactors-Lösungen helfen sie Unternehmen bei der Digitalisierung von HR-Praktiken und beschleunigen die Geschäftsabwicklung. Das SAP SuccessFactors-Team von GP Strategies bietet umfassende End-to-End-Implementierungs- und Support-Services für über 150 Kunden in verschiedenen Branchen und in mehr als einem Dutzend Ländern.Über GP StrategiesGP Strategies Corporation (NYSE: GPX) ist ein globaler Anbieter von organisatorischen und technischen Lösungen für die Transformation von Arbeitskräften. Die Lösungen von GP Strategies verbessern die Effektivität von Organisationen, indem sie innovative und überlegene Trainings-, Beratungs- und Business-Improvement-Services liefern, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Zu den Kunden zählen Fortune-500-Unternehmen, die Automobil-, Finanzdienstleistungs-, Technologie-, Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie sowie andere kommerzielle und staatliche Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter gpstrategies.com.