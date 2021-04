DJ MÄRKTE ASIEN/Hongkong nach verlängerter Feiertagspause leichter

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Moderate Einbußen an den chinesischen Börsen und kleine Aufschläge an den anderen Plätzen prägen das Bild am Mittwoch an den Aktienmärkten in Ostasien. Die Vorgaben aus den USA geben wenig her, Dow & Co hatten nach den jüngsten Gewinnen leicht nachgegeben.

Erstmals wieder gehandelt wird nach den Osterfeiertagen in Hongkong, wo der HSI um 0,7 Prozent nachgibt. Der Schanghai-Composite kommt ähnlich stark zurück. Die Analysten von Ping An Securities rechnen mit einer zunehmenden Volatiltät, sollte dem Markt Liquidität durch die chinesische Notenbank entzogen werden vor dem Hintergrund einer potenziell anziehenden Inflation und dadurch ausgelösten restriktiveren Geldpolitik.

In Tokio kann sich der Nikkei-Index um 0,3 Prozent auf 29.776 Punkte von seinem kräftigen Vortagesminus etwas erholen. Hier steht die Toshiba-Aktie im Fokus, weil der Finanzinvestor CVC Capital Partners Toshiba ein Übernahmeangebot gemacht hat. Weil es viel mehr Nachfrage als Angebot nach der Aktie gibt, konnte bislang noch kein Kurs festgestellt werden.

In Seoul (+0,3%) geht es für Samsung Electronics gegen den breiten Markt leicht nach unten. Der Technikriese hat für das erste Quartal ein Gewinnplus von 44 Prozent in Aussicht gestellt, was im Rahmen der Erwartungen liegt. LG Electronics geben nach Vorlage besser als erwartet ausgefallener Quartalszahlen um 0,3 Prozent nach, nachdem die Aktie zuvor noch moderat im Plus gelegen hatte. LG hatte am Wochenende mitgeteilt, sich aus dem verlustbringenden Smartphone-Geschäft zurückzuziehen, worauf der Kurs zunächst gefallen, dann aber deutlich gestiegen war.

In Sydney geht es für Afterpay nach einem positiven Kommentar von Morgan Stanley um knapp 2 Prozent nach oben. Die Analysten trauen dem Bezahldienstleister in den USA ein stärkeres Wachstum zu als bislang weithin erwartet.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.912,70 +0,39% +4,94% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 29.773,53 +0,26% +9,64% 08:00 Kospi (Seoul) 3.133,25 +0,20% +9,04% 08:00 Schanghai-Comp. 3.464,54 -0,53% -0,25% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.751,38 -0,65% +6,27% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.205,73 -0,06% +12,87% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.581,74 +0,18% -2,97% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:27 % YTD EUR/USD 1,1870 -0,0% 1,1873 1,1810 -2,8% EUR/JPY 130,28 -0,0% 130,33 130,33 +3,3% EUR/GBP 0,8583 -0,1% 0,8589 0,8509 -3,9% GBP/USD 1,3831 +0,1% 1,3824 1,3878 +1,1% USD/JPY 109,76 -0,0% 109,78 110,37 +6,3% USD/KRW 1118,95 -0,8% 1118,95 1119,91 +3,1% USD/CNY 6,5395 -0,4% 6,5395 6,5489 +0,2% USD/CNH 6,5433 +0,0% 6,5426 6,5519 +0,6% USD/HKD 7,7794 +0,0% 7,7766 7,7764 +0,4% AUD/USD 0,7653 -0,1% 0,7662 0,7631 -0,6% NZD/USD 0,7057 -0,0% 0,7060 0,7029 -1,8% Bitcoin BTC/USD 57.450,25 -0,8% 57.917,25 58.808,35 +97,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,54 59,33 +0,4% 0,21 +22,3% Brent/ICE 62,99 62,74 +0,4% 0,25 +22,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.738,62 1.742,48 -0,2% -3,86 -8,4% Silber (Spot) 25,10 25,13 -0,1% -0,02 -4,9% Platin (Spot) 1.244,45 1.237,03 +0,6% +7,43 +16,3% Kupfer-Future 4,09 4,12 -0,6% -0,03 +16,1%

