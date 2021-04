Müssen Seifen für den industriellen Bereich mit abrasiven Füllstoffen angereichert werden, steigen die Anforderungen an die in der Produktion eingesetzten Dosiersysteme. Viscotec hat dafür spezielle Konfigurationsmöglichkeiten entwickelt. Mit der präzisen Endloskolben-Technologie eignen sich die Systeme sogar für die Abfüllung kleiner Mengen, etwa in Stickpacks für Proben. Aufgrund der hohen Viskosität müssen die Materialien in manchen Fällen heiß dosiert werden, da sie sonst im Zielgebinde nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...