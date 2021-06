Invivoscribe, ein weltweit führender Anbieter von Präzisionsdiagnostik, hat den Start eines Stipendienprogramms zur Entdeckung von Immunbiomarkern angekündigt, das sich auf die Unterstützung der Entwicklung, Validierung und Bereitstellung neuartiger Anwendungen für die Verwendung seiner vertriebenen LymphoTrack NGS-Produkte und Bioinformatik-Software konzentriert.

Die massiv parallele Sequenzierung in Verbindung mit Reagenzien, die auf die Immunrezeptor-Loci abzielen, haben unser Verständnis der Immunantwort und immunologisch bedingter Krankheitsprozesse beschleunigt. Die Verfügbarkeit der vertriebenen RUO LymphoTrack-Tests und Bioinformatik hat einen Großteil der Barrieren eines Servicemodell-Ansatzes beseitigt und die Fähigkeit zur Identifizierung, Verfolgung und Überwachung von Biomarkern im Zusammenhang mit hämatologischen Malignomen beschleunigt. Diese Produkte werden zudem weltweit eingesetzt, um die Herstellung von und Behandlung mit Immuntherapien wie CAR-T-Zell-Therapien zu verfolgen, und sie bieten eine umfassende Möglichkeit, die Immunantwort eines Patienten auf Krankheitsprozesse und auf Impfstoffe zu verfolgen.

In Gesprächen mit Kunden und Partnern weltweit haben wir außerdem festgestellt, dass unsere LymphoTrack-Sequenzierungskits und -services für Research Use Only (RUO) auch weit über die klinische Onkologie hinaus einen Nutzen haben. Diese Assays und Softwareprodukte werden nämlich derzeit in der Forschung in so unterschiedlichen Bereichen eingesetzt wie in Studien zu Zöliakie und anderen Autoimmunerkrankungen, in der Verfolgung der Immungesundheit von Astronauten auf der ISS, der Untersuchung der Immunantwort im Verlauf klinischer Behandlungen und der Identifizierung von Veränderungen des Immunrepertoires bei Ausbruch und Fortschreiten von Krankheiten. Wir sind fasziniert zu erfahren, für welche innovativen Anwendungen unsere RUO LymphoTrack-Kits und -Services verwendet werden. Daher haben wir uns entschieden, dieses Stipendienprogramm zu starten, um solche Bemühungen zu unterstützen.

Erfolgreiche innovative Vorschläge, die von Bewerbern für unser Immune Biomarker Discovery-Stipendienprogramm von Invivoscribe eingereicht wurden, erhalten LymphoTrack-Kits, Kontrollen und Software zur Unterstützung ihres F&E-Projekts. Stipendien werden zur Unterstützung von Spitzenforschung und -entwicklung in akademischen, staatlichen Labors und kommerziellen Frühphasenlabors vergeben, die vielversprechende Forschungsstudien durchführen.

"Die kombinierten Kosten für Reagenzien zur Bibliothekserstellung und zur NGS-Sequenzierung und die Entwicklung von Bioinformatik-Software stellen ein Hindernis für Forscher dar. Die Idee dieses Stipendienprogramms besteht darin, diese finanziellen Barrieren abzubauen und so einigen fortschrittlichen Labors die Möglichkeit zu geben, ihre bahnbrechenden Anwendungen zu verwirklichen", sagt Tony Lialin, Chief Commercial Officer bei Invivoscribe. Diejenigen, die als Gewinner des Stipendiums ausgewählt werden, erhalten nicht nur NGS-Produkte, sondern erhalten zusätzliche Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit dem globalen Netzwerk von ISO15189-akkreditierten LabPMM-Labors von Invivoscribe. Die für das Stipendienprogramm ausgewählten Laboratorien werden auch in kommenden Webinaren vorgestellt und eingeladen, auf einer Reihe von Symposien auf der ganzen Welt zu sprechen.

Wenn Ihr Labor daran interessiert ist, sich für das Immune Biomarker Discovery-Stipendium von Invivoscribe zu bewerben, um den Standard der Gesundheitsversorgung zu verbessern, empfehlen wir Ihnen, Forschungsanträge einzureichen, die auf die Entwicklung von manipulierten Antikörpern gegen Antigene von infektiösen Krankheitserregern, Toxinen, Allergenen und bösartigen Erkrankungen wie Krebs und Autoimmunerkrankungen abzielen. Weitere Informationen zum Programm und Details zur Antragstellung finden Sie unter www.invivoscribe.com/NGS-Grant. Vorschläge von qualifizierten Laboratorien aus der ganzen Welt werden bis zum 31. August 2021 angenommen und die Gewinner werden bis zum 30. September 2021 bekannt gegeben. Weitere Informationen über das Stipendienprogramm und unsere onkologischen Produkte und Dienstleistungen können per E-Mail an sales@invivoscribe.com angefordert werden.

Invivoscribe hat mit Hilfe von Precision Diagnostics seit mehr als fünfundzwanzig Jahren Leben verbessert und treibt den Bereich der Präzisionsmedizin voran, indem das Unternehmen standardisierte Reagenzien, Tests und Bioinformatik-Tools entwickelt und an mehr als 700 Kunden in 160 Ländern verkauft. Invivoscribe hat einen bedeutenden Einfluss auf die globale Gesundheit, indem das Unternehmen mit Pharmakonzernen zusammenarbeitet, um die Zulassung neuer Medikamente und Behandlungen zu beschleunigen. Invivoscribe unterstützt hierzu internationale klinische Studien, entwickelt und vermarktet Begleitdiagnostika und bietet Fachkompetenz in regulatorischen und labortechnischen Dienstleistungen. Mit seiner erprobten Fähigkeit, einen globalen Zugang zu verteilbaren Reagenzien, Kits und Kontrollen sowie Dienstleistungen für klinische Studien über unsere internationalen Tochtergesellschaften für klinische Labors (LabPMM) anzubieten, hat sich Invivoscribe als idealer Partner erwiesen. Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte unter www.invivoscribe.com.

