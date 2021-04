DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: ESMA stuft 3U-Aktie in höheres Liquiditätsband hoch - Gestiegenes Handelsvolumen belegt und fördert wachsendes Investoreninteresse

Marburg (pta005/07.04.2021/07:00) - Die Aktie der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) wurde von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) im Rahmen ihrer jährlichen Überprüfung aus dem Liquiditätsband 1 in das Liquiditätsband 2 (von sechs möglichen) hochgestuft.

In der Preisspanne zwischen EUR 2,00 und EUR 5,00, in der die 3U-Aktie derzeit gehandelt wird, ist dadurch seit dem 1. April 2021 die für sie geltende Tick Size (kleinste mögliche Preisabstufung im Börsenhandel) EUR 0,02 auf EUR 0,01 reduziert.

Marktteilnehmer erwarten dank dieser Neubewertung eine zusätzlich verbesserte Handelbarkeit und höhere Liquidität in der Aktie der 3U HOLDING AG, was ihre Attraktivität für Investoren weiter steigern dürfte.

Im Jahr 2020 stieg das Handelsvolumen in der 3U-Aktie gegenüber 2019 deutlich. Im Durchschnitt betrug der Umsatz der 3U-Aktie an den führenden deutschen Handelsplätzen rund EUR 94.000 pro Tag. 2019 waren durchschnittlich rund EUR 50.000 pro Tag umgesetzt worden.

