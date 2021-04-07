The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.04.2021
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.04.2021
ISIN Name
BMG3122U1606 ESPRIT HLDGS -ANR-
USU5521TAC63 MSCI 16/26 REGS
XS1394068693 OLAM INTL 16/21 MTN
XS1597300778 DT.BANK MTN 17/21 NK
XS0213603177 OP YRITYSPK.05/UND.FLRMTN
XS1596727609 VOLKSW.FIN.SERV 17/21 MTN
US29736RAH30 ESTEE LAUDER COS 16/21
XS1216020161 CENTRICA 15/76 MTN FLR
USU5009LAY66 KRAFT HEINZ 19/39 REGS
DE000HLB4EV5 LB.HESS.THR.CARRARA04P/17
US05565EAV74 BMW US CAP. 2021 FLR 144A
XS0250729109 SANTANDER UK 06/21 MTN
XS0250882478 LIBANON 06/21 MTN REGS
ES0001352535 JUNTA DE GALICIA 14-21
DE000NLB84F6 NORDLB IS. 16/21
USJ4599LAJ10 MIZUHO FINL GRP 16/21REGS
US532716AU19 L BRANDS 12/22
XS0617134092 GEORGIEN 11/21 REGS
US500769HU15 KRED.F.WIED.V.18/2021 DL
XS1806453814 VOLKSW.FIN.SERV.MTN.18/21
DE000HLB36C5 LB.HESS.THR.CARRARA10G/19
DE000A0Z1Q49 HESSEN SCHA.11/21 S.1108
DE000A11P994 DZ HYP ISF.R.326
XS1982186774 TOYOTA MOT.FIN 19/21 FLR
DE000HLB30T2 LB.HESS.THR.CARRARA04N/19
DE000DK0KGC4 DEKA USD FESTZINS 17/21
DE000A2E4D75 BERLIN, LAND LSA18/21A502
USU09513GL78 BMW US CAP. 16/21 REGS
AU3CB0173748 KOMMUNALBK 2021
USU09513HF91 BMW US CAP. 18/21 REGS
FR0013250685 RCI BANQUE 17/21 FLR MTN
USQ98418AK49 WOOLWORTHS GRP 11/21 REGS
DE000LB0FR20 LBBW HPF 11/21 MTN
DE000DDA0RY4 DZ BANK IS.A1124
USU09513HG74 BMW US CAP.18/21 FLR REGS
DE000HLB3Z69 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04A/19
DE000HLB30D6 LB.HESS.THR.CARRARA04F/19
DE000NLB2UH6 NORDLB GELDM.FRN 09/18
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.04.2021
ISIN Name
BMG3122U1606 ESPRIT HLDGS -ANR-
USU5521TAC63 MSCI 16/26 REGS
XS1394068693 OLAM INTL 16/21 MTN
XS1597300778 DT.BANK MTN 17/21 NK
XS0213603177 OP YRITYSPK.05/UND.FLRMTN
XS1596727609 VOLKSW.FIN.SERV 17/21 MTN
US29736RAH30 ESTEE LAUDER COS 16/21
XS1216020161 CENTRICA 15/76 MTN FLR
USU5009LAY66 KRAFT HEINZ 19/39 REGS
DE000HLB4EV5 LB.HESS.THR.CARRARA04P/17
US05565EAV74 BMW US CAP. 2021 FLR 144A
XS0250729109 SANTANDER UK 06/21 MTN
XS0250882478 LIBANON 06/21 MTN REGS
ES0001352535 JUNTA DE GALICIA 14-21
DE000NLB84F6 NORDLB IS. 16/21
USJ4599LAJ10 MIZUHO FINL GRP 16/21REGS
US532716AU19 L BRANDS 12/22
XS0617134092 GEORGIEN 11/21 REGS
US500769HU15 KRED.F.WIED.V.18/2021 DL
XS1806453814 VOLKSW.FIN.SERV.MTN.18/21
DE000HLB36C5 LB.HESS.THR.CARRARA10G/19
DE000A0Z1Q49 HESSEN SCHA.11/21 S.1108
DE000A11P994 DZ HYP ISF.R.326
XS1982186774 TOYOTA MOT.FIN 19/21 FLR
DE000HLB30T2 LB.HESS.THR.CARRARA04N/19
DE000DK0KGC4 DEKA USD FESTZINS 17/21
DE000A2E4D75 BERLIN, LAND LSA18/21A502
USU09513GL78 BMW US CAP. 16/21 REGS
AU3CB0173748 KOMMUNALBK 2021
USU09513HF91 BMW US CAP. 18/21 REGS
FR0013250685 RCI BANQUE 17/21 FLR MTN
USQ98418AK49 WOOLWORTHS GRP 11/21 REGS
DE000LB0FR20 LBBW HPF 11/21 MTN
DE000DDA0RY4 DZ BANK IS.A1124
USU09513HG74 BMW US CAP.18/21 FLR REGS
DE000HLB3Z69 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04A/19
DE000HLB30D6 LB.HESS.THR.CARRARA04F/19
DE000NLB2UH6 NORDLB GELDM.FRN 09/18
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