DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CORONA-POLITIK - SPD-Chefin Saskia Esken lehnt ein Vorziehen der Ministerpräsidentenkonferenz wie auch einen härteren Lockdown strikt ab. Die Forderung des CDU-Vorsitzenden Armin Laschet, die Runde der Regierungschefs eine halbe Woche früher einzuberufen, sei "so einfallslos wie untauglich", sagte Esken den Zeitungen der Funke Mediengruppe. (Funke Mediengruppe)

CORONA-IMPFUNGKAMPAGNE - Gesundheitspolitiker mehrerer Parteien haben gefordert, verfügbare Impfstoffdosen rasch zu verimpfen, anstatt sie für Zweitimpfungen zurückzustellen. Alles, was vorhanden sei, müsse für die Erstimpfung genutzt werden, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Sabine Dittmar, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Mittwochsausgaben). "Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass möglichst viele einen Impfschutz aufbauen." Auch die Unions-Gesundheitsexpertin Karin Maag betonte, es sei "wichtig, dass wir mit den Erstimpfungen schneller vorankommen." Angesichts der zu erwartenden steigenden Liefermengen müssten verfügbare Dosen ohne Rückstellungen für die Zweitimpfung verimpft werden.

CORONA-IMPFUNGKAMPAGNE - Nach Informationen des Wirtschaftsmagazins Business Insider aus Regierungskreisen fällt Ende April eine große Lieferung von mehreren Hunderttausend Impfdosen der Firma Moderna aus. Laut einer Übersicht des Bundesgesundheitsministeriums wurden für die 17. Kalenderwoche (26. April bis 2. Mai) konkret zwischen 627.600 und 878.400 Dosen des Unternehmens erwartet. Doch daraus wird es nun offenbar nichts. Der Grund für den Lieferausfall war am späten Dienstagabend noch unklar. (Business Insider)

ELEKTROMOBILITÄT - Auch ohne große Batteriezellproduktion kann die deutsche Industrie in den nächsten Jahren von dem Elektroauto-Boom profitieren - und das in vielen Technologiebereichen. Denn die Batteriezelle mag zwar das Herzstück der strombetriebenen Fahrzeuge sein, aber sie allein bringt noch kein Elektroauto zum Fahren. Von der Zellchemie über das Kühlsystem bis hin zur Steuerung und Verpackung von Batterien spielen deutsche und europäische Unternehmen eine wichtige Rolle. (Handelsblatt)

FACHKRÄFTE - Ohne gezielte Zuwanderung und ein höheres Rentenalter steht die deutsche Wirtschaft schon in wenigen Jahren vor einem dramatischen Fachkräftemangel. Im schlimmsten Fall verlieren die Unternehmen bis 2040 jede achte Fachkraft. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt. (Funke Mediengruppe)

BAUINDUSTRIE - Die Bauindustrie fürchtet die Folgen eines Lieferkettengesetzes. Peter Hübner, Verbandspräsident und Strabag-Vorstand, spricht im FAZ-Interview über Sanktionen, Schwarzarbeit und das Vorpreschen Chinas. "Da ist die Rede davon, dass das Lieferkettengesetz in der geplanten Form für Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitern mit Sitz in Deutschland gelte. Aber es geht um die gesamte Lieferkette, und damit ist der Mittelstand komplett eingebunden", so Hübner. (FAZ)

ONLINE-WARENHANDEL - Der E-Commerce mit Waren, die von Endverbrauchern erworben werden, hat im Coronakrisenjahr 2020 in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Region) erstmals ein Gesamtvolumen einschließlich Umsatzsteuer von mehr als 100 Milliarden Euro erreicht. Damit sei in den deutschsprachigen Märkten mehr umgesetzt worden als in jedem anderen Sprachraum in Europa, teilte der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (BEVH) mit. (Börsen-Zeitung)

KAMPFJET - Die nächste Phase von Europas größtem Rüstungsprojekt könnte die Regierungen von Deutschland, Frankreich und Spanien rund 9 Milliarden Euro kosten. Das verlautete aus Verhandlungskreisen um das Kampfjetprojekt FCAS, das bis 2040 einsatzfähig sein soll. Danach haben die Hersteller Airbus und Dassault Aviation den drei beteiligten Regierungen in der vergangenen Woche einen neuen Plan über die Verteilung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten vorgelegt. (FAZ)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/err/brb

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2021 01:27 ET (05:27 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.