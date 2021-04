Thailands Wirtschaft leidet darunter, dass seit einem Jahr die Grenzen quasi komplett geschlossen sind. Nun hat die Regierung aber Öffnungskonzepte vorgelegt. Vielleicht für Anleger ein guter Zeitpunkt, in den Markt zu investieren. Mathias Peer, wallstreet:online-Korrespondent in Bangkok, berichtet unter anderen darüber, in welchen Bereichen die größten Anlage-Chancen liegen. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV ?? und verpasse kein Video mehr. ?? https://bit.ly/3rWyJQg ?? Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ ?? Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: ??Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ ?? Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline ?? Twitter: https://twitter.com/wotwitt