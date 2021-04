Systemlösungsanbieter Spiratec hat zum 1. April 2021 einen neuen Standort in Mainz eröffnet. Der Schwerpunkt soll auf dem Bereich Engineering liegen. Am neueröffneten Standort sollen zukünftig bis zu 26 Mitarbeiter aus den Bereichen Industrial Engineering & Design, Industrial Automation Solutions und Industrial IT Solutions arbeiten. Grund für die weitere Expansion in der Region ist die hohe und weiterhin zunehmende Auslastung des Spiratec-Standorts Ingelheim. Mit der Gründung des neuen Büros in Mainz erweitert sich das Standortnetz von SpiraTec auf nunmehr 19 Standorte in Deutschland, Österreich ...

