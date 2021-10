Düsseldorf (ots) -Die ANSON'S Herrenhaus KG eröffnet am 21. Oktober 2021 mit einem neuen Store in Mainz seine erste Filiale in Rheinland-Pfalz. Das Verkaufshaus Am Brand 41 erstreckt sich über großzügig gestaltete 1.500 Quadratmeter und zwei Etagen. Neben einer enormen Markenvielfalt und Looks für jede Gelegenheit stehen hier vor allem die erstklassige Beratung und das angenehme Wohlfühl-Ambiente im Mittelpunkt.Das Multibrand-Sortiment mit vielen tollen Marken ist groß, das Ambiente lädt zum Verweilen ein: Das ANSON'S Verkaufshaus in Mainz präsentiert sich in einem innovativen Store Design, das auf warme Töne, ein anspruchsvolles Lichtkonzept, viel Glas und moderne Holzelemente setzt. Durch die großzügige, helle Gestaltung der zwei Etagen entsteht eine angenehme Wohlfühl-Atmosphäre, bei der es sich gut shoppen lässt.General Sales Manager Herr Martijn Jacobs: "Wir sind sehr glücklich darüber, nun auch in Mainz mit unserer großen Markenvielfalt und unserer erstklassigen Beratung begeistern zu dürfen. Egal ob sportiv und lässig, elegant und festlich oder ganz business-like - bei uns finden Kunden das perfekte Outfit für jede Gelegenheit. Wir freuen uns, die Mainzer ab sofort im neuen ANSON'S Store begrüßen zu dürfen."Im Erdgeschoss erwartet die Kunden das "Magazin" mit einer großen Auswahl an jungen, trendstarken Labels wie Pegador, Adidas, und Calvin Klein Jeans sowie eine Luxury Streetwear Fläche. Auch ein Tommy Hilfiger Shop und die Marke Lacoste sind hier zu finden. Im Mittelpunkt des ersten Obergeschosses steht der exklusive Polo Ralph Lauren Shop. Modische Casual-Looks, Outdoor- und stilvolle Business-Formal Styles sind ebenfalls in der ersten Etage zu finden. Zum Sortiment zählen neben Top-Brands wie Boss, Hugo, Cinque, Napapirji und Digel natürlich auch die Exklusivmarken MCNEAL, Christian Berg und Review.An den Eröffnungstagen vom 21. bis zum 23. Oktober dürfen sich Kunden und Besucher außerdem auf besondere Highlights und Aktionen freuen. Während ein DJ für musikalische Untermalung und coole Beats sorgt, können neu gekaufte Fashion Favoriten vor Ort individuell bestickt werden. Wer möchte, kann seinen Bart außerdem kostenlos von einem professionellen Barbier pflegen lassen. Auch der Genuss wird nicht zu kurz kommen: neben einem Energy Drink Sampling wird auch ein Gin Tasting angeboten.INSIDER-KarteMit der im vergangenen Sommer gestarteten INSIDER-Kundenkarte profitieren Kunden bei jedem Einkauf mit Punkten, Rabatten und Aktionen - unternehmensübergreifend und über alle Kanäle hinweg. Vom 21. bis zum 23. Oktober 2021 gibt es 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment für INSIDER im neu eröffneten Verkaufshaus.Über ANSON'SDie ANSON'S Herrenhaus KG ist ein 1989 gegründetes Textileinzelhandelsunternehmen mit Sitz in Düsseldorf. Sie ist Teil der Peek & Cloppenburg* (Düsseldorf) Gruppe und mit nun 20 Häusern an 16 Standorten einer der größten Herrenausstatter in Deutschland. In diesem Jahr ist die Marke zudem in Osteuropa gestartet. ANSON'S bietet seinen Kunden modische Vielfalt von jungen Looks bis hin zu klassischen Stilwelten. Mit einem eigenen Online-Shop unter ansons.de baut ANSON'S sein Omnichannel-Angebot aus.*Es gibt zwei unabhängige Unternehmen Peek & Cloppenburg mit ihren Hauptsitzen in Düsseldorf und Hamburg. Dieser Beitrag bezieht sich auf die Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf, deren Standorte Sie unter https://www.peek-cloppenburg.de finden.Pressekontakt:JuLi PR & ConsultingBaumstr.340468 Düsseldorfwww.juli-pr.comjulia@juli-pr.comTel: 0176-70646206Original-Content von: ANSON'S, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159483/5052775