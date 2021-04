Däniken (ots) - Seit dem 30. März 2021 ist der traditionsreiche Kabelhersteller aus Däniken (SO) wieder in Schweizer Händen und tritt neu als Studer Cables AG (www.studercables.com) am Markt auf.Ein Käuferkonsortium um den alten und neuen CEO Bruno Fankhauser und Helvetica Capital (www.helvetica-capital.ch) hat das Unternehmen von der deutschen LEONI-Gruppe übernommen. Die neuen Eigentümer wollen Studer Cables zur führenden Schweizer Qualitätsmarke für halogenfreie und flammwidrige Sicherheitskabel ausbauen.Die technologisch hochstehenden Spezialleitungen aus Däniken werden insbesondere in der Bahnindustrie und zunehmend auch bei der Herstellung von Elektrofahrzeugen eingesetzt. Aber auch bei der Verkabelung von Solarkraftwerken oder grossen Infrastrukturbauten sind diese Hightechprodukte mittlerweile zum Stand der Technik geworden. Studer Cables hatte beispielsweise die Kabel für die Energieversorgung des Gotthard-Eisenbahntunnels, mit 57 km der längste Bahntunnel der Welt, geliefert. Immer dann, wenn Sicherheit, Langlebigkeit und Energieeffizienz bei elektrischen Verkabelungen und energietechnischen Installationen entscheidend sind, sind die Produkte von Studer Cables die sichere Wahl."Studer Cables ist eine international etablierte Top-Marke. Das Unternehmen verfügt über erstklassige Mitarbeiter sowie einzigartige Kompetenzen in der Entwicklung und Herstellung von hochwertigen Kunststoffen und der Konstruktion und Produktion von Spezialkabeln", ist CEO und Miteigentümer Bruno Fankhauser überzeugt.Das Unternehmen plant ihr hochspezialisiertes Kunststoffwissen künftig verstärkt auch ausserhalb der reinen Kabelfertigung einzusetzen. Entsprechende Projekte sind in der Pipeline. Weitere Informationen hierzu sollen in den nächsten Monaten folgen.Weitere Informationen zur Studer Cables AG: www.studercables.comKurzprofil der Studer Cables AGDie Studer Cables AG ist einer der grössten Arbeitgeber im Solothurnischen Niederamt. Das Traditionsunternehmen ist seit 1939 regional verankert und bietet 400 teils hochqualifizierten Mitarbeitern interessante und anspruchsvolle Arbeitsplätze. Das Unternehmen besitzt umfangreiche Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette - Entwicklung und Herstellung von hochspezialisierten Kunststoffen, Produktion von Drähten, Litzen und technisch anspruchsvollsten Spezialkabeln sowie umfangreiche Dienstleistungen. Die Produkte und Dienstleistungen der Studer Cables AG leisten einen hohen Beitrag für die Sicherheit von Mensch und Umwelt, die Steigerung der Energieeffizienz und die Verbesserung der Nachhaltigkeit.Pressekontakt:Studer Cables AGChristoph EgliLeiter Marketing-KommunikationHerrenmattstrasse 204658 Däniken / SchweizTelefon Direkt: +41 62 288 83 87Telefon Zentrale: +41 62 288 82 82christoph.egli@studercables.comOriginal-Content von: Studer Cables AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100084265/100868348