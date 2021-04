Die Jugendjahre der europäischen Online-Erweiterung werden gebührend gefeiert

Heute, am 7. April 2021, feiert die TLD .eu ihren fünfzehnten Geburtstag.

15 wunderbare Jahre sind vergangen, seit .eu öffentlich eingeführt wurde. Seitdem hat EURid, das .eu-Register, .eu maßgeblich weiterentwickelt und bietet die TLD sowohl den Bewohnern der EU und des EWR als auch den EU-Bürgern auf der ganzen Welt an. Mit der Einführung der länderspezifischen Top-Level-Domains .?? (kyrillische Schrift) und .e? (griechische Schrift) und durch die Implementierung verschiedener Lösungen wie DNSSEC und APEWS hat EURid eine sichere, stabile, glaubwürdige und mehrsprachige europäische Online-Endung geschaffen.

Marc Van Wesemael, General Manager von EURid, kommentiert: "Heute feiern wir fünfzehn Jahre, in denen wir einen großartigen Service für großartige Interessengruppen liefern. Mit 3,6 Millionen registrierten Domains sind wir weiterhin bestrebt, unseren Betrieb zu konsolidieren, Prozesse zu vereinfachen und den Nutzwert unserer Domainprodukte zu erhöhen. Wir fühlen uns geehrt, dass wir die Möglichkeit hatten, diese wichtige Endung als verwaltendes Register zu betreuen und sind gespannt, was die kommenden Jahre bringen werden."

Es war uns ein großes Anliegen, all die erstaunlichen .eu -Nutzer in diesen 15 Jahren zu feiern, indem wir ihre Erfahrungsberichte ("Testimonials") gesammelt und geteilt haben. Außerdem haben wir 2014 die jährlichen .eu -Web-Awards ins Leben gerufen, um die beeindruckendsten .eu-Websites zu ehren, die zum pulsierenden Erfolg der europäischen Online-Community beigetragen haben. Der Nominierungsprozess für die .eu -Web-Awards 2021 wird am 15. April beginnen.

"Wir haben mit der wunderbaren Community unserer zugelassenen Registrare zusammengearbeitet, deren unermüdliche Unterstützung und Förderung von .eu uns geholfen hat, die .eu-Endung aufzubauen, die wir heute kennen. Wir bedanken uns für diese 15 fabelhaften Jahre und freuen uns auf die Gelegenheit, die .eu-Reise gemeinsam fortzusetzen", sagt Giovanni Seppia, EURid's External Relations Manager.

Um diesen Meilenstein zu feiern, möchten wir alle einladen, an unserer virtuellen Feier am 7. April um 12.30 Uhr (MESZ) teilzunehmen. Wir hoffen, Sie alle dort zu sehen!

Über EURid

EURid ist die Non-Profit-Organisation, die die länderspezifischen Top-Level-Domains (TLD) .eu, .?? und .e? infolge eines Vergabeverfahrens im Auftrag der Europäischen Kommission verwaltet. EURid arbeitet mit über 700 zugelassenen Registraren zusammen. Im Rahmen ihres fortgesetzten Engagements für Datensicherheit ist EURid seit 2013 nach den ISO27001-Sicherheitsstandards zertifiziert. EURid wurde zudem bei dem System für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung der EU (EMAS) registriert. EURid verfügt über eine Hauptniederlassung in Diegem (Belgien) und regionale Niederlassungen in Pisa (Italien), Prag (Tschechien) und Stockholm (Schweden). Weitere Informationen finden Sie auf: www.eurid.eu.

