Der Leasingkonzern Grenke rechnet in den kommenden Wochen mit einem Abschluss der von der Finanzaufsicht BaFin eingeleiteten Sonderprüfung. Auch die parallel laufende Jahresabschlussprüfung durch KPMG dürfte in diesem Zeitraum fertiggestellt werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

