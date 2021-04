Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit Beginn des Frühjahrs zeichnet sich für die Weltwirtschaft eine spürbare Beschleunigung der Konjunkturdynamik ab, so die Experten von Allianz Global Investors.Mehrere Faktoren würden für kräftige Wachstumsraten über Potenzial im zweiten und dritten Quartal 2021 sprechen: Sinkende Infektionszahlen dank stetiger Impffortschritte (wenngleich in unterschiedlichem Tempo) und milderer Temperaturen in der nördlichen Hemisphäre, schrittweise Lockerungen der pandemiebedingten Beschränkungen, verknüpft mit einer weiterhin unterstützenden Wirtschaftspolitik. Die Spuren der heftigsten globalen Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg würden verblassen. ...

