Nach dem Rücksetzer am Dienstag legt die Nordex-Aktie am Mittwoch wieder deutlich zu. Aktuell notiert der MDAX-Titel damit nur knapp unter dem jüngst erreichten Mehrjahreshoch. Die gute Nachrichtenlage beim Turbinenbauer reißt derweil nicht ab. Einmal mehr kann der Konzern einen Neuauftrag vermelden.Nordex liefert zwölf Turbinen des Typs N163/5.X für zwei Windparks in Finnland mit einem Volumen von insgesamt 68 Megawatt. Auftraggeber ist der internationale Windparkentwickler Energiequelle. Für beide ...

