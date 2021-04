Postbank Immobilien hat eine Umfrage unter deutschen Wohneigentümern in Auftrag gegeben. Demnach sorgt die Corona-Pandemie für Verunsicherung und den verkaufswilligen Immobilienbesitzern. Immerhin jeder vierte will dennoch seine Immobilien verkaufen - und dieser ist der Postbank zufolge heute auch gefahrenlos möglich. Jeder zweite Wohneigentümer in Deutschland, der seine vier Wände verkaufen will, legt seine Pläne wegen der Corona-Pandemie auf Eis. Das geht aus einer aktuellen Umfrage von Postbank ...

