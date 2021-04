Guten Morgen, der DAX konnte in den vorherigen Handelstagen oft mit einem Gap-up in den Handel starten und diese Kurssprünge auch verteidigen. Am Vortag eröffnete der DAX nach dem langen Osterwochenden erneut mit einem kräftigen Gap-up bei 15.289 Punkten. Im Tageshoch wurden 15.311 Punkte erreicht, bevor es dann wieder abwärts ging und der DAX bei 15.212 Punkten aus dem Handel ging. Im frühen Handel zeigt sich der DAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...