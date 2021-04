Die interessanteste Tech-Aktie in New York bleibt TWITTER. Gestern + 3 % waren ein Anfang für die weitere Erholung, wofür New Yorker Banken Kursziele von 80 $ nennen. Das ist nachvollziehbar. TWITTER ohne Trump erfordert eine andere Sicht, um das Geschäft mit rd. 280 Mio. Usern zu bewerten. Ein Gegengewicht bilden die Werbeeinnahmen, Schlüsselfaktor aller sozialen Netzwerke. Es zieht bei TWITTER "nach Trump" deutlicher an...



Dies ist ein Auszug aus der heutigen TB-daily, täglicher Börsenbrief für Termingeschäfte.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

TWITTER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de