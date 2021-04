LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im März stark aufgehellt. Der Indexwert des britischen Forschungsinstituts Markit für die Stimmung der Einkaufsmanager stieg auf 53,2 Punkte, nach 48,8 Zählern im Februar, wie Markit am Mittwoch nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In der ersten Erhebung hatte Markit einen Indexwert von 52,5 Punkten gemeldet. Analysten hatten eine Bestätigung der ersten Veröffentlichung erwartet. Der Indexwert stieg damit über die Wachstumsschwelle von 50 Punkten und signalisiert eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten.

Eine deutliche Stimmungsaufhellung zeigte die Markit-Umfrage im Bereich Dienstleistungen. Hier stieg der Indexwert für März auf 49,6 Punkten. Er liegt damit aber weiter knapp unterhalb der Expansionsschwelle. Der Dienstleistungssektor wird durch Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie belastet. Ein deutlich besseres Stimmungsbild zeigte sich hingegen in der Industrie. Wie bereits am vergangenen Donnerstag gemeldet wurde, liegt der Indexwert bereits deutlich über der Expansionsschwelle.

In Deutschland schaffte der Indexwert für den Bereich Dienstleistungen den Sprung über die Marke von 50 Punkten, während er in Frankreich, Italien und Spanien weiter unter der Expansionsschwelle lag./jkr/mis