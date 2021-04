DJ PTA-News: Ahlers AG: Q1 2020/21: Stark rückläufiger Konzernumsatz durch Lockdowns zur Bekämpfung der Corona-Pandemie

Herford (pta014/07.04.2021/10:05) - - Umsatzrückgang um 56,3 Prozent auf 22,4 Mio. EUR im ersten Quartal 2020/21 durch Pandemie-bedingte europaweite Lockdowns (Vorjahr 51,2 Mio. EUR) - Spürbar rückläufige betriebliche Aufwendungen durch kurzfristige Kostensenkungs-Maßnahmen und niedrigere Umsätze (-6,2 Mio. EUR bzw. -25,1 Prozent) - Konzernergebnis fällt umsatzbedingt auf -8,3 Mio. EUR (Vorjahr 1,2 Mio. EUR) - Solide Finanzlage mit Eigenkapitalquote von 39 Prozent (Vorjahr 54 Prozent) und mittelfristig gesicherter Finanzierung - Forecast 2020/21 unverändert: Übergangsjahr mit leicht rückläufigen Umsätzen und verbessertem, aber erneut deutlich negativem Konzernergebnis erwartet

Stark rückläufiger Konzernumsatz durch Lockdowns zur Bekämpfung der Corona-Pandemie Im ersten Quartal 2020/21 (Dezember 2020 bis Februar 2021) wurde der europäische Bekleidungsmarkt weiterhin stark vom Pandemiegeschehen und den Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung beeinflusst. Dazu Dr. Stella A. Ahlers, Vorstandsvorsitzende der Ahlers AG: "Unter diesen Rahmenbedingungen liegt die Geschäftsentwicklung des ersten Quartals 2020/21 innerhalb unserer Erwartungen. Aktuell arbeiten wir konzentriert an der Umsetzung unseres umfassenden Performance-Programms "New Tomorrow", mit dem wir das Unternehmen zukunftssicher aufstellen." Der Konzernumsatz fiel im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 von 51,2 Mio. EUR um 28,8 Mio. EUR bzw. 56,3 Prozent auf 22,4 Mio. EUR.

Zweistellige Zuwachsraten im eCommerce In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres hat der eCommerce rund 20 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres zugelegt. Zu diesem Wachstum haben vor allem die eigenen Online-Shops mit einer Verdoppelung des Geschäfts beigetragen.

Trotz spürbar niedrigerer betrieblicher Aufwendungen deutliches Ergebnisminus durch Umsatzrückgang Die im Laufe des Jahres 2020 eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen, die Effizienzprogramme des Vorjahres und der niedrigere Konzernumsatz sorgten in den ersten drei Monaten 2020/2021 für spürbar gesunkene betriebliche Aufwendungen (-6,2 Mio. EUR bzw. -25,1 Prozent). Die Kostenreduktion dämpfte den Umsatzeffekt auf den Rohertrag, glich diesen jedoch nicht aus. Das EBIT vor Sondereffekten fiel auf -7,9 Mio. EUR (Vorjahr 1,6 Mio. EUR). Das Konzernergebnis sank im ersten Quartal 2020/21 von 1,2 Mio. EUR im Vorjahr auf -8,3 Mio. EUR.

Gesamtjahresprognose unverändert - Erwartung eines Corona-geprägten Transformationsjahres 2020/21 Der Vorstand bestätigt die im Geschäftsbericht 2019/20 veröffentlichte Umsatz- und Ergebnisprognose. Vor dem Hintergrund der aktuellen Informationslage zur Pandemieentwicklung erwartet der Vorstand im Geschäftsjahr 2020/21 einen Konzernumsatz leicht unterhalb des Vorjahreswerts (2019/20: 151,6 Mio. EUR). Die betrieblichen Aufwendungen dürften im Geschäftsjahr 2020/21 moderat zurückgehen und so zu einem EBIT vor Sondereffekten führen, das etwa auf Vorjahresniveau liegt (2019/20: -12,4 Mio. EUR). Sonderaufwendungen und Sondererträge dürften sich weitgehend ausgleichen. Bei einem leicht niedrigeren Finanzergebnis sollte vor allem der Wegfall von Sondereffekten zu einem verbesserten aber erneut deutlich negativem Ergebnis vor und nach Ertragsteuern beitragen (2019/20: -18,4 Mio. EUR).

Diese Gesamtjahresprognose steht unter dem Vorbehalt des noch immer dynamischen Pandemie-Geschehens in unseren Märkten. Anpassungen im Verlauf der nächsten Monate können daher nicht ausgeschlossen werden.

Die Ahlers Konzernzahlen im Überblick:

Q1 2020/21 Q1 2019/20 Abweichung in % Umsatzerlöse Mio. EUR 22,4 51,2 -56,3% EBIT vor Sondereffekten Mio. EUR -7,9 1,6 n.a. Konzernergebnis Mio. EUR -8,3 1,2 n.a. Net Working Capital* Mio. EUR 76,4 73,9 3,4% Nettofinanzverschuldung Mio. EUR 50,0 31,4 59,2% Free Cashflow Mio. EUR -6,6 -7,2 8,3% Eigenkapitalquote % 39,1 53,6 -14,5 PP * Vorräte, Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

