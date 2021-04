DJ Markit: Deutsche Dienstleister erstmals seit sechs Monaten im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Serviceanbieter haben im März erstmals seit einem halben Jahr wieder ein Wachstum verzeichnet. Der von IHS Markit für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 51,5 von 45,7 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Volkswirte hatten einen Stand von 50,8 vorhergesagt. Vorläufig war für März ein Wert von 50,8 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, liegt es darunter, eine Schrumpfung.

Der Aufschwung im Servicesektor im März in Kombination mit Rekordzuwächsen in der Industrie sorgte zusammengenommen für das kräftigste Wachstumsplus im deutschen Privatsektor seit über drei Jahren. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - schnellte regelrecht in die Höhe auf 57,3 von 51,1 Punkten im Vormonat.

Ursächlich waren die ersten Lockerungen der Eindämmungsmaßnahmen und die zurückgekehrte Zuversicht der Kundschaft. Die Hoffnung, dass der Impffortschritt die Aufhebung weiterer Restriktionen zulässt, ließ die Geschäftsaussichten derweil auf ein Dreijahreshoch klettern.

