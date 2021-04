Der britische Dienstleister Saga plc (ISIN: GB00BMX64W89) wird keine Dividende an seine Aktionäre ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Im November 2019 wurde letztmals eine Dividende bezahlt (1,3 Pence). Saga präsentierte am Mittwoch die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr zum 31. Januar 2021. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 57,7 Prozent auf 337,6 Mio. Pfund. Nach Steuern betrug ...

