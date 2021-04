Unsere letzten Kaufhinweise kamen an dieser Stelle Anfang März 2021 sowie im September 2020 nach dem Einbruch auf 270 $ im Zuge der GRAIL-Übernahme. Gestern + 10 % im Zuge der vorläufigen Umsatzschätzungen für 2021. Der Weltmarktführer in der Gensequenzierung avisiert 25 bis 28 % Umsatzwachstum, während die Analysten nur ein Plus von 20 % auf der Rechnung hatten. Für das erste Quartal liegen die Prognosen 17 % über den Konsensschätzungen. Neue Aufträge über 1,4 Mrd. $ im ersten Quartal bedeuten zugleich einen neuen Rekord bei den Ordereingängen. Als Reaktion dessen rechnen wir mit zahlreichen Hochstufungen und einem neuen Anlauf des Kurses Richtung 500 $.



