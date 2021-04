Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die 56er Marke hat sich beim ITRAXX Senior Financial zuletzt als tragfähig erwiesen, so die Analysten der Helaba.Während die meisten Bankaktien im Zuge der freundlichen Aktienmärkte hätten zulegen können, sei das Sentiment durch die Nachrichtenlage bei Credit Suisse in Mitleidenschaft gezogen worden. Das schweizerische Finanzhaus habe bekannt gegeben, dass durch den Ausfall beim US-Hedgefonds Archegos mit einer Belastung in Höhe von rund 4,4 Mrd. CHF zu rechnen sei. Entsprechend gehe das Management davon aus, dass im ersten Quartal ein Verlust vor Steuern in Höhe von etwa 900 Mio. CHF entstanden sei. Im Zuge dessen werde der angedachte Rückkauf eigener Aktien ausgesetzt und die Dividende gekappt. ...

