Shop Apotheke mit Umsatzsprung, Grenke verzeichnet Rückgang im Neugeschäft, Ölpreise profitieren von Konjunkturhoffnungen

Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke wartet bereits früh mit ersten vorläufigen Umsatzzahlen zum abgelaufenen ersten Quartal auf. Leasingspezialist Grenke spürt deutliche Belastungen durch die Pandemie im Neugeschäft. Währenddessen wird in den USA weiter fleißig geimpft. Gute Aussichten für den konjunktursensitiven Ölpreis.



Für das erste Quartal 2021 meldete der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke ein Umsatzwachstum von 22,5% auf 284 Mio. Euro. In Deutschland, Österreich und der Schweiz stiegen die Erlöse um 15 Prozent, während sie in Belgien, Frankreich, Italien und den Niederlanden um 71 Prozent wuchsen. In den letzten drei Monaten wurden in etwa eine halbe Million mehr Kunden gezählt. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Kundenzahl sogar um 1,8 Mio. auf nun 6,8 Mio. Unternehmenschef Stefan Feltens hat sich für das laufende Jahr ein Umsatzplus von 20% oder mehr auf die Agenda gesetzt. Die bereinigte EBITDA-Marge soll sich auf 2,3 bis 2,8% belaufen. Die endgültigen Quartalszahlen werden am 6. Mai veröffentlicht.







Leasingspezialist Grenke muss beim Neugeschäft im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres deutliche Abstriche hinnehmen. Das Leasing-Neugeschäft sank um 46 Prozent auf 365,8 Mio. Euro. Grenke steht aktuell wegen seiner Bilanzierung in der Kritik. Neben einer Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars, die durch die BaFin beauftragt wurde, läuft derzeit auch die Abschlussprüfung durch KPMG. Grenke erwartet in den kommenden Wochen den Abschluss der Prüfungen und das Testat des Konzernjahresabschlusses.







Die Ölpreise profitierten zuletzt von erneuten Konjunkturhoffnungen. Die USA machen deutliche Fortschritte bei den Impfungen. In weniger als zwei Wochen sollen dort alle Erwachsenen einen Impftermin vereinbaren können. Am Vortag hatte der Internationale Währungsfonds (IWF) deswegen seine Konjunkturprognose angehoben. Rückenwind kommt schließlich auch von den amerikanischen Öllagerbeständen. Wie der Interessenverband American Petroleum Institute (API) am Vorabend mitteilte, sanken die Öllagerbestände in den USA um 2,6 Mio. Barrel. Der Ölpreis profitiert in der Regel von sinkenden Ölreserven.











Haben Sie schon die neueste Ausgabe unseres kostenlosen Kundenmagazins "Marktbeobachtung" gelesen? Wir haben einen Blick in die Zukunft gewagt und fragen uns, wie die Welt von morgen aussieht. Welche Innovationen könnten, bedingt durch die Pandemie und den Kampf gegen den Klimawandel, schon bald zu unserem Alltag gehören? Darüber hinaus wirft Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, im Chart-Check einen Blick auf den Nasdaq®, WTI-Öl und den Euro Stoxx 50®. Natürlich beleuchten wir aus aktuellem Anlass auch die Dividendensaison 2021. Lesen Sie hier die neueste Ausgabe der Marktbeobachtung.



