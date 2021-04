Signal soll in Zukunft die Kryptowährung Mobilecoin unterstützen. Ein erster Test der neuen Bezahlfunktion startet jetzt in Großbritannien. Im Rahmen eines Beta-Tests können britische Nutzerinnen und Nutzer der Signal-App jetzt ihr Mobilecoin-Wallet in der Messaging-App hinterlegen und direkt im Chat Zahlungen an andere durchführen. Die Kryptowährung ist vergleichsweise neu und wird erst seit Dezember 2020 regulär gehandelt. Signal-Chef Moxie Marlinspike arbeitet schon seit Beginn des Kryptowährungsprojekts als bezahlter Berater für...

