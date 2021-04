DJ Flutter sieht Klage von Fox wegen Fanduel-Anteil als gegenstandslos

Von Adria Calatayud

LONDON (Dow Jones)--Der britische Wett- und Onlinespielkonzern Flutter streitet sich mit dem Medienkonzern Fox um den Kaufpreis für einen Anteil an seinem US-Geschäft Fanduel. Die Fox Corp teilte am Dienstag mit, sie habe eine Klage gegen Flutter eingereicht, um ihre Rechte auf den Erwerb eines 18,6-prozentigen Anteils an der Fanduel Group für denselben Preis durchzusetzen, den Flutter im Dezember 2020 für diesen Anteil gezahlt habe. Die Flutter Entertainment plc wies dies am Mittwoch als ungerechtfertigt zurück und kündigte an, sich in dem nun anstehenden Schiedsverfahren energisch zu verteidigen.

Die von Fox vertretene Position, dass das Recht des Konzern auf den Erwerb eines Anteils von 18,6 Prozent an Fanduel auf einer Bewertung von 11,2 Milliarden Dollar basiere, sei nicht korrekt, so Flutter.

Hintergrund des Streits ist eine Vereinbarung der beiden Konzerne, die im Zuge der Fusion von Flutter mit der kanadischen Stars Group getroffen wurde. Fox war an Stars Group beteiligt und hatte bei der Übernahme die Option erhalten, einen Anteil von 18,6 Prozent an Fanduel zu erwerben. Laut Flutter wurde seinerzeit auch ein Schlichtungsmechanismus eingerichtet, falls es Unstimmigkeiten zwischen dem Glücksspielanbieter und Fox in Bezug auf die Option geben sollte.

Die Fox Corp gehört zum Medienkonzern News Corp, zu dem auch das Wall Street Journal und diese Nachrichtenagentur gehören.

