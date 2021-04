Immerhin: Die Corona-Krise hat Europas größten Billigflieger im abgelaufenen Geschäftsjahr wohl nicht ganz so tief in die roten Zahlen gerissen wie gedacht, wie die Fluggesellschaft am Mittwoch in Dublin mitteilte. Die Aktie goutiert das mit einem Plus von rund einem Prozent.Konkret: Ryanair rechnet für die zwölf Monate bis Ende März jetzt mit einem Verlust von 800 bis 850 Millionen Euro. Im abgelaufenen Geschäftsjahr war die Zahl der Ryanair-Passagiere wegen der Pandemie und der deshalb verhängten ...

