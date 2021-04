Märkte am Mittwoch: DAX holt Luft - Deutsche-Wohnen-Aktie gefragt

Nachdem der DAX am Dienstag wieder einmal auf ein neues Rekordhoch kletterte, wird am Mittwochmittag erst einmal eine Verschnaufpause eingelegt. Weitere Allzeithochs könnten wegen der starken Entwicklung an der Wall Street aber heute Nachmittag folgen. So markierte der S&P 500 am Dienstag erneut ein historisches Top.

DAX +0,0% 15.208 MDAX +0,2% 32.585 TecDAX -0,2% 3.454 SDAX -0,5% 15.753 Euro Stoxx 50 -0,2% 3.961

Deutsche Wohnen: Aktie wieder im Aufwind

Am Mittwochmittag gibt es im DAX 20 Gewinner und zehn Verlierer. Zu den stärksten Gewinnern gehörte zeitweise die Deutsche-Wohnen-Aktie (WKN: A0HN5C / ISIN: DE000A0HN5C6). Die Papiere legen zwischenzeitlich um 1,2 Prozent zu und setzten damit die Anfang März gestartete Aufholbewegung fort.

Bildquelle: Pressefoto Deutsche Wohnen

Versorger EVN: ATX-Aufsteiger mit Kursfantasie

Bei den ausländischen Titeln wird auch mit Spannung die weitere Kursentwicklung der EVN-Aktie (WKN: 878279 / ISIN: AT0000741053) verfolgt. Die Aktie des Energieversorgers ist am 22. März in den österreichischen Leitindex ATX aufgestiegen. Damit dürfte EVN verstärkt in den Blickpunkt der Anleger geraten. Auch die starke Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2020/2021 eröffnet bei der Aktie neue Kursfantasie.

