In einem aktuellen Anleihen-Barometer stufen die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die Anleihe 2021/31 mit variabler Verzinsung der Advanzia Bank S.A. (WKN A3KNPN) als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen ein. Die Anleihe befindet sich im Portfolio des Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS.

Mit ihrem schlanken und digital geprägten Geschäftsmodell konnte die Advanzia Bank in den letzten Jahren ein hohes und profitables Wachstum generieren, so die KFM-Analysten in ihrem Fazit. Das Geschäftsmodell von Advanzia zeige sich trotz der Herausforderungen durch die Covid-19-Pandemie weiterhin sehr robust. Die Bank werde laut Analyse von dem durch die Pandemie verstärkten Trend zum bargeldlosen Bezahlen sogar profitieren und weiteres Wachstum generieren können, was sich durch die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells, positiv auf die Erträge auswirken sollte.

INFO: Die Advanzia Bank S.A. mit Sitz in Luxemburg ist eine europäische Digitalbank, die sich auf Kreditkarten und Kartenzahlungslösungen für Verbraucher, Geschäftspartner und Finanzinstitute spezialisiert hat. Advanzia erhielt 2005 die Banklizenz und ist mit mittlerweile 1,9 Millionen Kreditkartenkunden ...

