AMSTERDAM (Dow Jones)--Die Internet-Holding Prosus macht einen Teil ihrer Beteiligung an dem chinesischen Konzern Tencent zu Geld. Wie die niederländische Tochter der südafrikanischen Naspers Ltd mitteilte, reduziert sie ihren Anteil auf 28,9 von 30,9 Prozent. Die zu verkaufenden Aktien haben basierend auf dem Schlusskurs am Mittwoch einen Wert von 15,5 Milliarden US-Dollar.

Prosus verkauft 191,9 Millionen Tencent-Aktien. Die Pakete sollen institutionellen Investoren weltweit angeboten werden. Die Bücher sollen vor Handelsöffnung in Hongkong schließen. Die Tencent-Aktie gab am Mittwoch um 3,8 Prozent auf 629,5 Hongkong-Dollar nach.

Prosus, deren Mutter Naspers zu den frühen Tencent-Investoren zählte, will mit dem Erlös das Wachstum in den Bereichen Online-Kleinanzeigen, Lieferdienste, Zahlungsdienstleistungen und Fintechs sowie Bildung und E-Commerce finanzieren. Außerdem seien ergänzende Akquisitionen geplant. Prosus erklärte sich bereit, in den nächsten drei Jahren keine weiteren Tencent-Aktien zu verkaufen.

